Eestis sündinud Mia Nicole Eklund valiti Soome parimaks naistennisistiks

18 aastat Eestis ja viimased viis Soomes elanud Mia Nicole Eklund (WTA 615.) valiti Soome tenniseliidu poolt 2017. aasta parimaks naismängijaks.

"Olla oma riigi parim on suur au. Loodan, et see on nii veel mitmeid aastaid. Minu jaoks on see alles algus," ütleb 23-aastane Eklund ajakirja Tennis värskes numbris.

Eklund treenib Hispaanias endise tippmängija, 2008. aastal ATP edetabelis 65. kohal olnud Santiago Venturaga, kes samal aastal jõudis koos Marcel Granollersiga Wimbledoni paarismänu veerandfinaali.

"Eesmärk on endiselt jõuda maailma absoluutsesse tippu. Järgmisel aastal tahan tõusta 300 sekka ja sealt edasi üha kõrgemale," ütleb Eklund, keda Eesti tennisepublik peaks mäletama 2012. aastast, mil Eklund tuli Tere Tennisekeskuses Alexela Mastersi ehk Eesti aastalõputurniiri võitjaks. 2016. aastal osales ta ka Pärnus toimunud Merko Openil, jõudes seal teise ringi.

Soome tennisegala laureaatide hulgast leiab teisegi Eesti juurtega tennisisti, Mari-Liis Parmase, endiste Eesti tippude Tiiu ja Jaak Parmase tütre, kes nimetati riigi parimaks naisseenioriks.

