Eesti tennisistid jõudsid Kaarinas raskusteta veerandfinaali

Eesti tennisistid osalevad Soomes Kaarinas Futures turniiril.

Üksikmängus jõudsid 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril

Vladimir Ivanov ja Mattias Siimar veerandfinaali.

19aastase Mattias Siimari (ATP 1297) teise ringi vastaseks oli

eakaaslane Aaro Pollanen (ATP 1563). Siimar alustas mängu vastase

pallingu murdmisega ja asus juhtima, kuuendas geimis suutis Pollanen

vastu murda. Siimar sai soomlase servigeimi kätte ka üheksandas geimis

ja kuigi oli kümnendas geimis raskustes, võitis avaseti 6/4. Teine sett

oli ühepoolsem ja Siimar võitis 6/2.

Avaringis lülitas Siimar konkurentsist kolmanda paigutusega venelase

Alexander Vasilenko (ATP 475) 6/3, 2/6, 6/4. Nelja hulka pääsemiseks

tuleb alistada sakslane Luca Gelhardt (ATP 1132).

Vladimir Ivanov (ATP 410) kohtus teises ringis kvalifikatsioonist

põhitabelisse pääsenud 21aastane soomlase Alex Hedmaniga. Kogenum Ivanov

põhjanaabrile võimalusi ei andnud ja kuigi lasi vastasel teises setis

enda kaks servigeimi murda, võitis 69 minutit kestnud kohtumise kindlalt

6/1, 6/3.

Esimeses ringis võitis Ivanov 23aastast venelast Vladimir Polyakovi 6/4,

6/1. Veerandfinaalis läheb vastamisi rootslase Daniel Appelgreni (ATP

1002) ja britt Finn Bassi (ATP -) vahelise kohtumise võitjaga.

Paarismängus osalevad eestlastest kaks duot: Vladimir Ivanov / Mattias

Siimar ja Daniil Glinka / Karl Kiur Saar. Ootamatult said mõlemad

esimeses ringis loobumisvõidud. Ivanov / Siimari veerandfinaali

vastaseks on esimese paigutusega Argentiina-Rootsi paari Matias Franco

Descotte / Milos Sekulic. Glinka / Saar kohtuvad nelja parema hulka

saamiseks Soome paari Patrick Kaukovalta / Aaro Pollaneniga. Need

kohtumised peetakse täna viimaste mängudena.

Samal ajal võistleb Maileen Nuudi (WTA 1136) Savitaipales 15 000 dollari

suuruse auhinnafondiga turniiril.

Nuudi esimese ringi vastaseks on samuti 17aastane Monika Kilnarova (WTA

594) Tšehhist.

Tõusval tennisetähel Kilnaroval on seljataga mitu õnnestunud turniiri.

Juunikuus jõudis ta kahel sama tasemega turniiril poolfinaali. Möödunud

nädalal Tamperes sai ta esimese turniirivõidu ja sellega teenitud

punktidega on ta jooksev edetabelikoht koguni 519.

Tänast mängu alustas Kilnarova Nuudi servigeimi murdmisega, kuid

eestlanna vastas kohe samaga. Seisul 3/3 mäng tugeva vihma tõttu

peatati. Millal mäng jätkub, pole veel teada.

Paarismängus koos Valeria Gorlatsiga saadi avaringis 6/0, 6/1 jagu

Argentiina-Vene paarist Camila Tumosa / Alexandra Zhazhelo.

Veerandfinaalis on Eesti paari vastasteks neid Pärnus Merko Estonian

Openi poolfinaalis 6/1, 6/4 alistanud ja seejärel napilt turniirivõiduta

jäänud õed Polina ja Sofya Golubovskaya Venemaalt.