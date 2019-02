Eesti tennisenaiskonna kapten Fed Cupi eel: väljak on natuke teistsugune, aga kõigile ühtmoodi harjumatu

Eesti koondis sõitis Poola koosseisus Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Maileen Nuudi, Saara Orav ja Valeria Gorlats.

Zielona Goras pole mängukohaks tennisekeskus, vaid spordihalli korvpalliväljakule paigaldati spetsiaalne kate. “Oleme paar päeva trenni käigus saanud väljakut testida,” ütles kapten Märten Tamla, vahendab Tennis.ee. “Konkreetselt mõne Eesti väljakuga võrrelda ei saa, selline madala ja kiire põrkega kõvakate,” kommenteeris ta. “Eks natuke teistsugune on, aga kõigile on see ühtmoodi harjumatu.”

Homsest algavad alagrupimängud, Eesti esimeseks vastaseks on Bulgaaria naiskond koosseisus Viktoria Tomova (WTA 158), Isabella Shinikova (WTA 251), Gergana Topalova (WTA 637), Petia Aršinkova (WTA 736).

Kell 11 Eesti aja järgi kohtuvad koondiste teised reketid. Kes eestlannadest väljakule läheb, Tamla veel ei avalda. “Tüdrukud juba teavad, et teen otsuse viimasel minutil. Nad on kõik enam-vähem samal tasemel ja määravaks saab hetkeseis,” selgitas ta.