Eesti tennisenaiskond loositi Fed Cupil ülikõvasse alagruppi Venemaa, Ukraina ja Poolaga

Ukrainal on esireketid veel tugevamad – Elina Svitolina (WTA 5) ja Lesia Tsurenko (WTA 27) ning paarismängijad kaksikõed Ljudmila ja Nadiia Kitšenok (WTA D35 ja D36). Koduseinte toel on võidulootused ka Poolal, kelle esireketiks on kunagine absoluutne tipp Agnieszka Radwanska (WTA 74) ning teda toetamas Magda Linette (WTA 84) ja õde Ursula.

Viimasel aastal on tõusu teinud Rootsi naiskond, kuhu kuuluvad Eesti juurtega Rebecca Peterson (WTA 53) ja Johanna Larsson (WTA 66). Kui Taani koondise eest astuks üles Caroline Wozniacki (WTA 2), oleks nendelgi võimalused. Kirjade järgi nõrgim on Bulgaaria, kus esireket on Viktoriya Tomova (WTA 162).

“Kui Eesti eest mängivad nii Anett (Kontaveit) kui Kaia (Kanepi), siis on kõik võimalik,” ütles Tamla lõpetuseks. Eesti naiskonna koosseis selgub lõplikult jaanuaris.