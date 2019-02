Eesti tennisenaiskond alustas Fed Cupi turniiri kaotusega Bulgaariale, järgmised vastased veelgi raskemad

Päeva esimeses mängus alistas Šinikova (WTA 251.) Valeria Gorlatši 7:6 (6), 6:3. Kontaveit (WTA 20.) viigistas matši seisu, olles Tomovast (WTA 158.) parem numbritega 6:1, 6:7 (4), 6:1.

Neljapäeval kohtub Eesti Rootsi ja reedel Ukrainaga. Rootsi on naiskonnaga Rebecca Peterson (WTA 54), Johanna Larsson (WTA 71., paarismängu 36.), Mirjam Bjorklund (WTA 474.), Cornelia Lister (WTA 502.) ja Caijsa Wilda Hennemann. Ukraina koondises mängivad pärast muudatusi Lesia Tsurenko (WTA 24), Dajana Jastremska (WTA 34.), Katerina Kozlova (WTA 126.), Marta Kostjuk (WTA 195.) ja paarismängu spets Nadija Kitšenok (WTA paarismängu 40.). Teises alagrupis on koondise koosseisu muutnud Taani, nende esireket Caroline Wozniacki Poolas ei osale.

Laupäeval mängitakse play-offe, kus alagrupi võitjad mängivad pääsu eest kõrgemasse liigasse ja alagruppide viimased võitlevad I liigasse püsima jäämise nimel. Teises alagrupis on Venemaa, Taani ja Poola naiskonnad.

Samal ajal toimub Suurbritannias analoogne turniir, kus osalevad Suurbritannia, Serbia, Horvaatia, Ungari, Türgi, Kreeka, Gruusia ja Sloveenia naiskonnad.

FED CUP Eesti - Bulgaaria

Bulgaarlannad võidavad otsustava paarismängu tunni ja kahe minutiga 6:2, 6:2. Homme on Eesti vastaseks Rootsi, ülehomme Ukraina naiskond.

Teine matšpall. "Uuesti, uuesti, tõusu!" kostab tribüünilt eestlannade ergutuseks.

Bulgaarial oli matšpall, aga eestlannad päästsid selle.

Bulgaaria viigistab 40:40.

Nuudi servil ollakse 40:30 juhtimas.

2-5 Geim oli tasavägine kuni 30:30 viigini, kuid siis läksid bulgaarlannad oma teed. Eestlannadel on selg vastu seina.

2-4 Kontaveidi serv hoitakse kindlalt ära. Bulgaarlannad said punkti, kui Eesti oli juba 40:0 ees.

Kontaveit sunnitakse eksima ja Eesti jääb teises setis juba 1-4 taha.

Bulgaarlannad päästsid murdepalli ja omavad nüüd ise geimpalli.

Eestlannadel pärast 40:40 tasamängu murdepall...

1-3 Bulgaarlannad hoiavad oma servi. "Julgelt mängime, kamoon!" julgustab Tamla meie tüdrukuid.

Nüüd on ikka korralikuks mokalaadaks läinud! Kohtunik muudab otsuseid ja kuuleb kriitikat nii vasakult kui paremalt. Seis bulgaarlannade servil 40:40.

Eestlannad jäävad 1-2 taha. 40:30 seisul oli ka bulgaarlannadel auti loetud servi pärast kohtunikuga õiendamist, aga teise serviga jäi pall mängu ja punkt samuti neile.

1-1 Eesti viigistab! Viimase rabaku lõi 40:30 seisul punktiks Nuudi.

0-1 Teise seti esimene geim läheb Bulgaariale. Eestlannad viigistasid 40:40, aga murdepallini ei jõudnud.

LÄINUD! Eestlannad kaotavad esimese seti 26 minutiga 2:6.

Bulgaarlannadel pärast tasamängu eduseis ja settpall...

2-5 Bulgaarlannad hoiavad servi, me saime vaid ühe punkti, kui viigistasime 15:15. Nüüd on vaja Nuudil servi hoida, muidu on sett läinud.

2-4 Kontaveidi servigeim saab hoitud nulliga!

1-4 Bulgaarlannad võidavad tasavägise geimi. 30:40 seisul oli Eestil murdepall, kaks korda oli 40:40 tasa.

1-3 Nuudi servil saab ka esimene geim eestlannadel võidetud!

0-3 Bulgaarlannad hoiavad oma servi kindlalt, kinkides Eestile vaid ühe punkti. Viimane punkt oli tsipa skandaalne: Nuudi lõi rabaku ilusti joone peale, aga kohtunik karjus auti. Tüdrukud ja kapten Tamla protestisid, aga abi sellest polnud.

0-2 Kontaveidi tagakäelöök läheb auti ja bulgaarlannad lähevad kohtumist servimurdega juhtima.

30:40 Vastased löövad võrku, ühe punkti võtame tagasi.

Kontaveidi servil on jäädud 15:40 taha.

0-1 Esimene geim bulgaarlannadele. Meie tüdrukud said kaks punkti vastaste servil kätte.

Mäng algas! Bulgaarlannad alustasid servimist.

Paarismängu ettevalmistused on alanud. Mängijad teevad sooja. Eesti eest on väljas Kontaveit ja Nuudi, Bulgaarial Tomova ja Šinikova.

Kohtumise statistika:

Mäng käes! Kontaveit võitis 6:1, 6:7(4), 6:1.

Esimene läks luhta.

Anettil kaks matšpalli, seis 40-15.

Vahelduseks üks geim ka vastasele, seis 5:1. Anett asub servima.

Kontaveit ees 5:0 ja nüüd peaks küll olema vormistamise küsimus.

Anett ees juba 4:0.

Anett võtab kohe murde ka ja asub juhtima 2:0.

Kolmas sett algas Kontaveidi geimivõiduga, 1:0.

Vastane on kahe seti jooksul teinud 8 topeltviga, ent püsib mängus.

Kontaveit teise seti kaotas kiires lõppmängus 6:7(4).

Ai, ai. Vastasel kaks setpalli. Seis 4-6.

Tomova uuesti peal, 5-4.

Võtab ühe punkti tagasi, 4-4.

Anett taga 3-4 ja vastasel kaks järjestikust servi.

Teise seti algusest on kulunud 50 minutit.

Seis 3-3 ja poolte vahetus.

Väga pikk punkt oli. Kontaveit surus vastase lõpuks ära, 2-2.

Teise enda servi saab Kontaveit ikkagi kätte, seis 1-2.

Kaks punkti järjest vastasele, 0-2.

Serviässaga minnakse kiiresse lõppmängu, seis 6:6.

Suurepärane punkt Anettilt ja seis 40-15.

Geim ikka Tomovale ja bulgaarlanna teises setis peal 6:5. Murret ei ole, Anett asub servima.

Anett päästis praegu päris uskumatu palli. Uuesti tasa 40-40.

Tomova servil seis 40-40.

Tomova tõrjub täpselt joone peale ja seis teises setis 5:5.

Seis 0-40 ja vastasel kolm murdepalli.

Oma servil taga 0-30.

Anett teises setis ees 5:4 ja saab servida võidule.

Kontaveit võitis vastase servigeimi kuivalt! Murdega peal 4:3.

Anettil geim käes 3:3.

Vastasel oli seisul 30-40 murdepall, aga Kontaveit pareeris.

Teises setis 3:2 Tomova peal. Kontaveidi palling.

Teises setis Anett taga 1:2. Aga ise servil ja võimalus seis võrdsustada.

Kontaveit võitis avaseti meeldivalt kindlalt 6:1. Aega kulus 29 minutit.

No nii. Anett on avasetis juba peal 5:1 ja servib nüüd seti võidule.

Anett peal 3:1 ja enda serv hetkel käsil. Murdega peal.

Tomova hoiab servigeimi, seis 1:1. Sellest mängust ei pruugi midagi lihtsat tulla.

Anett alustas pallinguga ja sai avageimi suurte raskustega kätte. Aga peamine on, et sai ja seis 1:0.

Järgmises matšis on vastamisi esireketid: Anett Kontaveit (WTA 20.) ja Viktoriya Tomova (WTA 158.).

Kohtumise statistika:

Sinikova võidab kolmandalt matšpallilt 7:6(6), 6:3. Aga Gorlats võitles tublisti ja au talle!

Hea tõdeda, et Gorlats võitleb vaatamata kõigele lõpuni. Seis 5:3. Gorlats oli oma servil taga 15-40 ja vastasel oli juba kaks matšpalli.

Seis 5:2 Siniakovale ning maailma edetabeli 251. number on matšivõidule lähedal.

Vahelduseks suudab Gorlats servi hoida ja seis 4:2. Kahe murdega taga.

Mäng hakkab minema lõplikult bulgaarlanna kätte. Teises setis seis 4:1.

Ja nüüd juba 3:1, sest Shinikova murrab teist korda järjest.

Shinikova murdis kohe vastu ning hoidis ka oma servi. Seis bulgaarlannale 2:1.

Gorlats alustas teist setti murdega. Kena.

Ja tuleb vastastele kiires lõppmängus ka kaheksas punkt ning sett Shiniakovale 7:6(6). Tuline kahju!

Shinikova peal 7-6.

Shinikova tuleb keerulisest seisust välja ja võrdsustab 6-6. Gorlatsil jäi kaks setpalli kasutamata.

Shinikova suudab servi ära kasutada 6-5.

Gorlatsile 6-4 ja esimene setpall on õhus!

Gorlats juhib 5-4, vastane asub servima.

Tasa seis 3-3.

Kiires lõppmängus Gorlats peal 3-1.

Gorlatsil uuesti murdepall ja avasett lähebki kiiresse lõppmängu, 6:6. Täiesti pöörane sett. Kumma tahtmine jääb peale?

Valerial koguni seitse topeltviga avageimis. Ilmselgelt närvilisus. Vastasel topeltvigu neli.

Aga ka vastane murrab uuesti ja Gorlats taga 5:6.

Aga teist enam mitte ja seis 5:5! Siin võib veel kõike juhtuda.

Esimese murdepalli Shinikova pareerib, 30-40.

Gorlats võitleb kõvasti. Vastase servil seisul 15-40 kaks murdepalli!

Läkski geim ära ja Shinikova saab seisul 5:4 servida seti võidule.

Gorlats oma pallingugeimis taga 15-40. Paha hetk.

Shinikova võrdsustas 4:4. Paugutas viimases servigeimis kaks ässa.

Vastane on ka teinud juba kaks topeltviga ning esimese servi protsent on kukkunud 60 peale.

Suurepärane!!! Gorlats murdis ja hoidis kohe otsa ka enda servigeimi. Avasetis ühtäkki eduseis 4:3.

Shiniakova servil tasamäng 40-40.

Gorlats saab geimi kätte ja seis 2:3. Oleme murdega taga.

Vastasel viiendas geimis murdepall, aga Gorlats suudab võrdsustada 40-40.

Mõlemad on löönud kaks serviässa, aga Gorlatsil kolm topeltviga.

Shinikova pallingugeim oli ühepoolne ja seis vastastele 3:1.

Gorlats oma teist servigeimi hoidis. Tubli!

Shinikova avasetis peal 2:0.

Avageimis Gorlatsilt kohe kaks topeltviga ja vastane murdis, 0:1.

Gorlats alustab servimist.

Kohtumine peaks kohe-kohe käima minema. Vastane on selge soosik, aga spordis võib juhtuda kõike...

Päeva esimeses üksikmängus lähevad vastamisi koondiste teised numbrid. Eestit esindab Valeria Gorlats ja Bulgaariat Isabella Shinikova (WTA 251.).

Tere tennisehuvilised! Eesti naiskond alustab loetud minutite pärast Poolas Zielona Goras Fed Cupi mänge, kus esimeseks vastaseks on Bugaaria koondis.