Eesti sai raske loosi, Kontaveit kohtub Fed Cupil maailma 10. reketiga

7.–10. veebruarini Tallinnas toimuval Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi tenniseturniiril loositi Eesti ja Suurbritannia ühte algruppi. Balti matši paraku ei toimu, sest ka alagrupi võitjatena me Lätiga kokku ei lähe.

Eesti loositi samasse alagruppi suursoosiku – eelmisel aastal Maailmaliiga üleminekumängudele kvalifitseerunud Suurbritanniaga – ja edetabelikohtade järgi kõige nõrgema koondisega Portugaliga (esireket Ines Murta, WTA 607), teatab Eesti Tenniseliir.

Suurbritannia koondisesse on kapten Anne Keothavong seekord Johanna Kontale (WTA 10) ja Heather Watsonile (WTA 74) lisanud Katie Boulteri (WTA 196) ning paarismänguspetsi Anna Smithi. Eesti koondis on üles antud koosseisus Anett Kontaveit (WTA 33), Kaia Kanepi (WTA 79), Katriin Saar, Elena Malõgina ja kapten Märten Tamla.

Alagrupi võitja läheb vastamisi kas Horvaatia, Ungari, Rootsi või Sloveeniaga. Horvaatia rivistuses on esireketid Donna Vekic (WTA 57) ja Petra Martic (WTA 81). Ungari parim on Timea Babos (WTA 49), kes täna Australian Openi avaringis alistas Coco Vandeveghe (WTA 10). Rootsil on esireketiks Eesti juurtega Rebecca Peterson (WTA 149) ja Sloveenial Tamara Zidanseki (WTA 180).

Meie lõunanaabritel vedas loosiga väga ning Läti tõenäosus maailmaliiga üleminekumängudele saada on suurim. Maailma seitsmendal reketil Jelena Ostapenkol ja 15. edetabelikohaga Anastasija Sevastoval Tallinnas enda mastist mängijatega kohtuda ei tule.

Alagrupis Poola jätab esialgsetel andmetel õed Radwanskad koju ning koondisesse on kirja pandud Magda Linette (WTA 72), Magdalena Frech (WTA 163), Katarzyna Piter (WTA 316) ja Alicja Rosolska (WTA 1218). Austria esinumber on Barbara Haas (WTA 169) ja Türgi koondise mängijad – Cagla Buyukakcay , Basak Eraydin, Ipek Soylu, Ayla Aksu – paiknevad kõik edetabelis vahemikus 150–230.

Alagrupi võitjatena minnakse kokku kas Bulgaaria (esireket Viktoriya Tomov, WTA 140), Serbia (esireket Dejana Radanovic, WTA 262) või Gruusiaga (esireket Ekaterine Gorgodze, WTA 328).