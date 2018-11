Eesti naiste tennise tagala: Tamla ootab noortelt ITF-i turniiridel läbimurret

Veebruaris toimuvaks Fed Cupiks on koondise kapteni Märten Tamla sõnul oma osalemist kinnitanud Kontaveit, Kanepi veel mitte. Teisteks kandidaatideks peab Tamla tänavugi koondist esindanud Katriin Saart, Saara Oravat, Jelena Malõginat ja mullu Eesti meistriks kroonitud Sofia Tšeklistovat, lähiaastatel võivad kandidaatideks tõusta veel ka Lissi Kubre ja Carol Plakk. 2002. aastal sündinud Saar, Tšeklistova, Kubre ja Plakk treenivad kõik Audentese spordikoolis, kus töötab treenerina ka Tamla.

"Meil on tagalas noori tüdrukuid küll. Tšeklistova oli vahepeal pool aastat vigastatud ning tal on sellest taastumisega päris palju raskusi olnud. Aga ta on viimastel turniiridel päris hästi mänginud. Pean teda samuti üheks kandidaadiks Fed Cupi koondise neljandale kohale. Miks mitte mõne aasta pärast ka Carol Plakk - ta on kaitsvama mängustiiliga, millega naiste vastu hetkel ei saa," lausus Tamla, kes ootab Eesti tüdrukutelt tuleval aastal läbimurrelt ITF-i täiskasvanute turniiridel.

"Nad peaksid hakkama stabiilselt mänge võitma, jõudma veerandfinaali ja poolfinaali, miks mitte ka vahest turniirivõiduni. Näen, et neil on tegelikult see tase olemas. Iseasi, kas nad suudavad selle terve nädala jooksul välja mängida. Piisab ühest heast tulemusest, et neil tekiks usk, et nad on võimelised seda tegema. See oleks minu eesmärk neile. Noorteturniire nad nagunii juba võidavad ning teavad seal oma taset. Järgmine samm on naiste tennis. Tahaks näha, et keegi neist murraks seal läbi."