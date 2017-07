Eesti meistrivõistlused tennises kulgevad Wimbledoni meeleolus

Täna algavad Kalevi tennisekeskuses Eesti meistrivõistlused

tennises. Tõotab tulla põnev tennisenädal, sest keskuse juurde on üles

seatud suur Wimbledoni telk, et paralleelselt ka maailma tippude

tegemistel silm peal hoida.

Konkurents medalitele saab olema pingeline, sest meie tennisetipud

meistrivõistlustel ei osale ja seetõttu on teistel võrdsemad võimalused.

Meestest on peamised pretendendid meistritiitlile Mattias Siimar,

Kristjan Tamm, Karl Kiur Saar, Morten Ritslaid ja Daniil Glinka.

Naistest pakuvad viimasel kahel aastal meistriks kroonitud Maria Lota

Kaulile konkurentsi tema treeningukaaslane Sofiya Chekhlystova ja

vanemast põlvkonnast Liina Suurvarik ja Tuule Tani.

Võistlustega alustatakse esmaspäeval kell 10. Kohe esimeses mängus (2.

väljakul) on huvitav vaadata, kas võidab nooruse uljus või kogemus, sest

vastamisi on 14aastane Lissi Kubre ja 47aastane Piret Ilves. Loosi

tahtel sattusid esimeses voorus vastamisi õed Simoné ja Yvonne Pärn,

nende vaheline kohtumine peetakse 1. väljakul teise mänguna.

Meeste tabelis on esimesel päeval põnev vastasseis Ameerikas tudeeriva

Alan Braschinsky ja Morten Ritslaidi vahel, see kohtumine jääb

pärastlõunasse.

Neljapäeval kell 14 algab kuulsuste võistkondlik turniir, milles

osalevad tenniseharrastajatest muusikud, näitlejad, poliitikud, ärimehed

ja olümpiasangarid. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Iga päev kella 14st avatakse Wimbledoni telk, kus saab ülekandeid

jälgida. Uus restoran Nok Nok pakub külastajatele Tai tänavatoitu.

Loomulikult serveeritakse Wimbledonile kohaselt maasikaid vahukoorega ja

vahuveini ning Jura kostitab maitsva Lavazza kohviga.