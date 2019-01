Eesti juurtega rootslanna kaotas Maria Šarapovale, kes läheb järgmisena vastamisi tiitlikaitsja Wozniackiga

"See on üks raske kolmas ring," ütles 30. asetusega Šarapova pärast oma võitu. "Pole mingit saladust, et talle (Wozniackile - toim) meeldib siin mängida. Olen endale paraja väljakutse ette seadnud ning pean nüüd minema ja selle vastu võtma."

Šarapovast kaks suure slämmi turniiri vähem ehk kolm säärast tiitlit võitnud sakslanna Angelique Kerber alistas teises ringis brasillanna Beatriz Haddad Maia 6:2, 6:3. 2016. aastal Melbourne'is võidutsenud Kerber kohtub järgmisena põhitabelisse vabapääsme saanud 20-aastase austraallanna Kimberly Birrelliga (WTA 240.), kes üllatas teises ringis 29. asetusega horvaatlannat Donna Vekicit tulemusega 6:4, 4:6, 6:1.

Kahekordne Wimbledoni tšempion Petra Kvitova vajas vaid 69 minutit, et jagu saada rumeenlannast Irina-Camelia Begust. Kaheksanda asetusega tšehhitar läheb kolmandas ringis vastamisi šveitslanna Belinda Benciciga.

Üllatus juhtus ka duellis, kust võinuks järgmine vastane tulla Anett Kontaveidile. Nimelt kaotas üheksanda asetusega hollandlanna Kiki Bertens maailma 42. numbrile Anastassija Pavljutšenkovale 6:3, 3:6, 3:6. Kaks aastat tagasi Australian Openil veerandfinaali jõudnud venelanna kohtub kolmandas ringis Eesti esireketi alistanud Aleksandra Sašnovitsiga.

