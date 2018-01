Edulainel Kaia Kanepi Delfile: iga võit on hea, aga mida ring edasi, seda enam rahulolutunne kasvab

Kaia Kanepi edenes Brisbane´i WTA tenniseturniiril teadupärast veerandfinaali. Pärast põhitabeli teise ringi võitu ukrainlanna Lesia Tsurenko üle oli Kaia nõus Delfile kommentaare jagama.

Tema hinnangul oli tänane mäng hea kvaliteediga. "Üldiselt õnnestus kogu mäng hästi. Vigu tuleb alati sisse, aga mängutunnetus ja pallitunnetus olid head. Iga senine võit on olnud hea. Mida ring edasi, seda enam rahulolutunne muidugi kasvab."

Tervise üle Kanepi hetkel ei nurise, ehkki mängu ajal tuli sisse võtta mõni tablett ja vasak reis ning vasak õlg on teibitud. "Õlg ja reis lähevad iga päevaga paremaks. Teibitud on pigem ettevaatusabinõuna, et kiireid liigutusi tehes ei läheks hullemaks," rahustab Kaia poolehoidjaid.

Hooajaks ettevalmistuse tegi Kanepi USA-s serblasest treeneri Dušan Vemici näpunäidete järgi. "Olen ettevalmistusega rahul. Tegin esimest korda hooaja eelse laagri Miamis. Midagi väga uut ei katsetanud, ettevalmistus oli suht konkreetne, kolm nädalat."

Sihid alanud hooajaks? "Hästi mängida, terve olla. Kindlat edetabeli koha eesmärki ei taha välja öelda. Pärast Australian Openit pole võistlusgraafik veel 100 protsenti paigas, küll aga mängin märtsis kindlasti Indian Wellsis ja Miamis," andis Kanepi aimu üldisematest plaanidest.