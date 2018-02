Djokovići juhendanud Dušan Vemić: Kanepist paremat õpilast pole mul olnud

Aasta esimesel suure slämmi turniiril haigusega võideldes kolmandasse ringi jõudnud Kaia Kanepi tõusis järgmises WTA edetabelis koguni 13 kohta, murdes end üle kolme ja poole aasta 70 parema sekka.

Mullu oktoobrist meie kõigi aegade parima naistennisistiga koostööd alustanud Dušan Vemić ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et järjest paranev edetabelikoht on kompliment tema tööle ning peegeldab ühtlasi 32-aastase Kanepi jäägitut pühendumist ja soovi areneda.

Kanepi edukas koostöö Novak Djokovići, Milos Raonici ning maailma parimate meespaarismängijate Bob ja Mike Bryani ekstreeneriga kestab vähemalt hooaja lõpuni. „Plaanime Kaiaga koos töötada terve hooaja, et teha temast veel tugevam ja parem mängija," kinnitas Vemić Eesti Päevalehele.