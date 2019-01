Djokovic pääses raske võiduga veerandfinaali

22-aastane venelane andis kõva lahingu, kuid talle sai saatuslikuks kehv murdepallide realiseerimine - üheksast võimalusest kasutas ta ära vaid kaks. Matš kestis kolm tundi ja 15 minutit.

"See oli kahtlemata raske füüsiline lahing. Daniil on viimase kuue kuu jooksul suurepärast tennist mänginud ja mul tuli tema alistamiseks kõvasti vaeva näha," sõnas 31-aastane Djokovic kohtumise järel. "Mul oli õnne, et suutsin mõned murdepallid päästa, sellistes mängudel on see ülioluline."

Järgnevalt kohtub esireket Djokovic jaapanlase Kei Nishikoriga (ATP 9.), kes alistas lausa viis tundi kestnud matšis hispaanlase Pablo Carreno Busta (ATP 23.) 6:7 (8), 4:6, 7:6 (4), 6:4, 7:6 (8).