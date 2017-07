DELFI WIMBLEDONIS | Wozniacki tunnustas Kontaveiti: ta mängib head tennist

Juba kuuendat korda karjääri jooksul Wimbledonis üksikmängus neljandasse ringi jõudnud Caroline Wozniacki tunnustas Anett Kontaveiti kõva vastupanu eest.

"Raske matš. Teise seti lõpus oli vastane pisut ebakindel ja olukorras, kus mul polnud midagi kaotada, läksin täispangale. Teise seti lõpp ja seejärel ka kolmas sett õnnestusid," rääkis Wozniacki pressikonverentsil.

Mis oli Kontaveiti suurim nõrkus? "Ei saa öelda, et tal oleks olnud mõni tuntav nõrkus. Ta mängis väga hästi. Ta on sel aastal paljudele komistuskiviks olnud, mängib head tennist," kiitis taanlanna ja olgem ausad, mitte asjata.

Ka Wozniacki ise on sel aastal hästi mänginud. Uuriti, mis on tõusu taga? "Olen olnud terve. See ongi edu saladus. Füüsiline valmisolek on võtmesõna, sellest sõltub kõik. Kui hästi sa liigud, kui hästi lööd. Mullu olin vigastusega kimpus ja seetõttu jäid tulemused kesisemaks."

Wimbledoni neljandas ringis kohtub Wozniacki ameeriklanna Coco Vandeweghe´ga. Kas ta tunnetab, et seekordne turniir on tema võimalus? "Ma lihtsalt mängin ühe kohtumise kaupa. Ei vaata tabelit. Järgmine matš on oluline, muu pole tähtis," jäi kahekordne Suure Slämmi finalist vaoshoituks.