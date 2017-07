DELFI WIMBLEDONIS | Võidukas Anett Kontaveit: tean, milleks olen võimeline

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 38) jõudis Wimbledoni tenniseturniiril naisüksikmängu teise ringi. Hispaanlanna Lara Arruabarrena (WTA 52) mängis ta üle numbritega 6:2, 6:4.

Kontaveit võitis üldse oma esimese mängu Wimbledoni põhitabelis. Kolm varasemat aastat lõppesid kohe avaringis, aga see teadmine pole teda otseselt kummitanud. „Mind ei ole see häirinud, et ma varem pole siin teise ringi jõudnud. Korra kaotasin otsustavas setis, siis Victoria Azarenkale ja ühe korra omasin isegi matšpalli. Ma pole kaotatud mängudes hullult ära kivistunud, pigem on olnud võitluslikud lahingud. Ju siis pidi neljandal korral see esimene võit tulema,“ naeris õnnelik Kontaveit mängu järgsel pressikonverentsil.

Võrreldes varasemate aastatega on ta mängijana palju küpsem ja hoopis teise tasemega. „Ma tean ja tunnetan rohkem, milleks olen võimeline. Milline mu tase on. Eks esimesed aastad, kui sa ei ole veel täielikult WTA Touril tiirlemas, siis suurturniirile jõudes, tunduvad kõik vastased väga tugevad. Nüüd on kõik harjumuspärane ja see on hoopis teine tunne. Saab asju rahulikumalt ja enesekindlamalt võtta,“ selgitas Kontaveit tõusu tagamaid.

Järgmises ringis läheb ta kokku venelanna Daria Kasatkinaga, kes omab Wimbledonis 29. asetust. Kasatkina oli avaringis 6:2, 6:4 üle hiinlannast Shuai Zhangist. „Lähen tegema oma asja. Ma tean, mis on minu tugevused ja üritan neid võimalikult hästi ära kasutada." Teise ringi mängu peab Konteveit neljapäeval.