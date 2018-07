DELFI WIMBLEDONIS | Vendade Bryanite treener Dave Marshall: Kanepi on võimeline tagasi oma endisele tasemele tõusma

Kanepil hetkel tennisetreener puudub. Võistlustel käib temaga kaasas Indrek Tustit. Marshall ei tahtnud kommenteerida, kas Kanepi vajab ilmtingimata enda kõrvale tennisetreenerit või mitte. "Seda peate tema käest küsima. Aga minu arvamus on, et ta läheb kahtlemata järjest paremaks ning jõuab lähemale sinna, kus ta kunagi oli. Ta peab aru saama, et ta oli kunagi maailma 15. reket," lausus Marshall. "Ta on kohe 40 sekka tõusmas. Naiste tennis on muidugi karm, häid mängijaid on palju. Aga usun, et ta võib tagasi 20 sekka murda küll."

Kanepi alaliseks treeneriks hakkamine pole Marshalli sõnul kunagi päevakorras olnud. "Ma töötan praegu Bryanitega. Naiste ja meeste turneed lähevad suures osas lahku, välja arvatud ainult slämmid ja Masters turniirid. See ei oleks mõeldav," lisas ta.