DELFI WIMBLEDONIS | Vastase nurka surunud Kontaveit: servi osas sel aastal üks paremaid mänge

Anett Kontaveit oli pärast veenvat võitu Wimbledoni üksikmängu teises ringis väga rahulolev. Daria Kasatkina alistamine läks libedamalt kui ehk eeldada võis.

"Ma servisin väga hästi. Esimese servi protsent oli uskumatult kõrge ja ma võitsin väga palju oma esimese servi punkte. See oli suur vahe täna. Servi osas üks paremaid mänge sel aastal kindlasti," lausus päevakangelane. Ja tõesti, numbrid ei peta. Esimese servi protsent 85, esimesest servist saadud punktide protsent 79. Mõlemad on müstiliselt kõrged näitajad.

"Alustasin väga hästi. Suutsin vastase servi murda kohe teises geimis ja ise servisin seti lõpuni väga stabiilselt. Algus oli energiline ja jõuline," tõi Kontaveit välja edu aluse. "Enda servil ei andnud ma talle mingit võimalust. Vastane ütles mulle ka pärast, et hästi mängitud." Tuleb Kasatkinaga nõustuda.

Vastasel oli vaid üks murepall, kohtumise viimases geimis. "Selle ma ise tekitasin," raputas Kontaveit pisut tuhka pähe. "Tasa 30:30 pealt lõin kehva punkti võrku. Aga siis suutsin jälle servida hästi ning see päästis. Kui serv läheb, siis on kindlustunne. Abimees on kogu aeg võtta."

Kolmanda ringi üksikmäng seisab ees laupäeval, vastaseks endine maailma esireket Caroline Wozniacki.