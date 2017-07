DELFI WIMBLEDONIS | Pettunud Kontaveit: valusaid kaotusi tuleb ette, eriti valus, kui see juhtub sellisel turniiril

Anett Kontaveit astus Wimbedonis pressikonverentsi ruumi ja ta silmis oli pettumuse helk. Teisiti ei saagi olla, sest üksikmängu kolmandas ringis oli võit nii lähedal, vaid kahe punkti kaugusel.

"Eks hästi, hästi valus on," langetas Kontaveit pea. "Võimalusi oli palju, aga seekord niipidi. Eks valusaid kaotusi tuleb ette, eriti valus, kui see juhtub sellisel turniiril. Aga peab üritama õppida nendest momentidest. Mingil määral sain jälle kogemust juurde, näen mille kallal tuleb veelgi rohkem tööd teha, mitte et ma seda juba ei teeks. Üldiselt liigub kõik õiges suunas."

Liigub kahtlemata. Esimest korda Wimbledonis esimesest ringist edasi ja Caroline Wozniacki alistaminegi oli tegelikult jõukohane.

Häirivaks momendiks pidas Kontaveit tänases mängus teise seti kümnendas geimis juhtunut. Eduseisul 5:4 ja 30:0 karjus keegi pealtvaataja valjult enne tema lööki. Ta tunnistas, et see mõjus halvasti. "Kui keegi karjub konkreetselt kõva häälega täispika lause enne mu lööki, siis see on harjumatu. Sellist asja pole mul varem ette tulnud. Jätsin põhimõtteliselt oma löögi pooleli. Momentum oli minu poolel, 30:0 ees, tundsin end vabalt ja enesekindlalt, ja siis selline asi ajas liimist lahti."

Kas see siis oligi pöördeline hetk? "Ma ei oska öelda. Pärast seda mängis Wozniacki hea punkti ja siis oli juba seis 30:30. Tuleb paremini toime tulla selliste asjadega. Enda viga," oli Kontaveit enesekriitiline.

Seisul 5:4 läks servigeim ära, aga sa murdsid ju kohe tagasi. Päris ära ei kukkunud. "See ei ole esimene kord kui ma servin võidule ja mind murtakse. Ma ei leia, et see on maailma lõpp. See kindlasti ei morjendanud mind. Üritasin oma asja edasi teha. Aga 6:5 pealt mängisin väga ebakindla servigeimi. Ja kiires lõppmängus see ebakindlus jätkus," keris Kontaveit mängupilti tagasi.

Kui keeruline oli viltu kiskunud seti lõpu pealt minna vastu otsustavale setile? "Wozniackiga on selles mõttes väga raske mängida, et sa tead, ta on kogu aeg kohal. Toob alati pallid tagasi. Ei olnud lihtne end leida kolmandas setis. Ootused olid kõrgemad. Aga see on tennis, vahel võidad, vahel kaotad. Elu läheb edasi. Aasta tervikuna on ju positiivne olnud. Pikalt ühest mängust end morjendada lasta poleks mõistlik."

Vaatamata kõigele võitles Anett lõpuni ja mäng lõppes alles neljandalt matšpallilt. "Mul ei ole kombeks niisama alla anda. Mõtled ikka, et oleks mõni asi läinud teistmoodi, aga muuta ju ei saa. Ilmselgelt sellel tasemel ei kingita midagi."

Kontaveit kaotas kaks tundi kestnud matši tulemusega 6:3, 6:7(3), 2:6.