DELFI WIMBLEDONIS | Paarismängu nautinud Kontaveit: homme olen jälle tagasi töö juures

Anett Kontaveit püsib Wimbledoni tenniseturniiril võidukursil kui täna alistati koos sakslanna Mona Bartheliga naispaarismängu avaringis Shelby Rogers (USA) / Donna Vekic (CRO) 7:5, 6:1.

"Ma ei oskagi mängu kommenteerida. Pole vist peale paarismängu kunagi ühtegi intervjuud andnud," oli Kontaveit lõbusas meeleolus. "Eks ma proovisin oma asju teha. Võrgus sai võrreldes üksikmänguga muidugi palju rohkem mängida, aga ega ma seal suurt initsiatiivi võtnud (naerab)."

Mänguplaani kohapealt midagi kindlat sakslannaga kokku ei lepitud. "Polnud sellist kokkulepet, et hakkame vaid väsinud Vekici peale mängima (toim - Vekic pidas eelnevalt kolm tundi ja 10 minutit kestnud üksikmängu Johanna Kontaga). Pigem oli idee lähtuda sellest, mida olukord väljakul nõuab. Eks raske on mingisugust plaani ka paika panna, kui pole sellisel tasemel varem paarismängu mänginud. Ma ei teadnud mida oodata. Ei läinud võitma või kaotama, lihtsalt ilma ootusteta mäng. Eesmärk oli teha neid asju, mida mul oleks vaja üksikmänguks harjutada," rääkis Kontaveit paarismängu avantüürist.

Paarismängus osalemise otsustasid muide Anetti ja Mona treenerid, kes omavahel suhtlesid ja leidsid, et võiks proovida. Kontaveitil polnud idee vastu midagi. "See peaks kasuks tulema. Niiöelda vabal päeval natuke mängida ja harjutada. Kahju see kindlasti ei tee. Midagi teistmoodi, samas saad teatud asju läbi proovida, lööke teha," lahkas ta kõrvalprogrammi võlusid.

Aga homme on taaskord palju rangem ja rutiinsem päev. "Täna oli teistsugune, vabam olemine. Homme olen jälle tagasi töö juures (naerab südamest ja märgib, et see lause kõlab väga naljakalt)."

Mida arvab üksikmängu teise ringi vastasest Daria Kasatkinast? "Raske öelda. Tean, et ta mängib palju palle tagasi, liigub hästi ja on niiöelda osav mängija. Kõigeks peab valmis olema. Peab kindlasti ekstrapalle mängima, ta saab neid kätte. Võitlust tuleb kindlasti, aga ma olen valmis."