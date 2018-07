DELFI WIMBLEDONIS | Monica Puig Kontaveidi homsest vastasest: ta mängib nagu mees

Anett Kontaveidil tuleb homme Wimbledoni teises ringis valmis olla ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 74.) tugevaks serviks ja ohtlikuks eeskäeks, hoiatas eestlannaga täna paarismängu pidanud olümpiavõitja Monica Puig.

Puig kohtus Bradyga mullu septembris Pekingi turniiri kvalifikatsioonis teises ringis ja kaotas 4:6, 4:6. Brady lõi neli ässa ja tegi viis topeltviga, mis viitab väga riskeerivale servile. Ka eile mängus ukrainlanna Katerina Kozlova vastu põrutas Brady kuus ässa ning tegi sama palju topeltvigu.

"Tal on väga hea serv, mida ta lööb kõvasti ning ta eelistab, et talle pallid eeskäe ette kukuksid. Ütleksin, et ta mängib kohati nagu mees. Tema vastu on keeruline," rääkis Puig, kuid rõhutas, et muru peal võib Brady valida hoopis teise taktika kui kõvaväljakul.

"Meie mängisime kõvaväljakul, aga ma ei tea, kuidas ta serv muru peal töötab. Ilm ja temperatuur on samuti erinev. Sellest võib tulla täiesti teine mäng. Kontaveit mängis eelmisel aastal väga hästi ning teeb ka praegu edukat hooaega - usun, et ta enesekindlus on suurem. Ma tahaks väga, et ta võidulainel jätkaks."

Sarnaselt Kontaveidiga osaleb Brady Wimbledonis ka paarismänguturniiril, kus ta sai täna koos jaapanlanna Shuko Ayamaga 6:2, 6:3 võidu Horvaatia-Hiina paari Darija Jurak - Qiang Wang üle.

Suurtel slämmidel on Bradyl kõige paremad tulemused ette näidata Australian ja US Openil, kus ta jõudis mullu neljandasse ringi. Wimbledonis pole ta teisest ringis kaugemale pääsenud.