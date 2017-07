DELFI WIMBLEDONIS | Mida arvab Anett Kontaveit Wimbledoni loosist?

Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit Wimbledoni Suure Slämmi turniiri avapäeval 3. juulil võistlusmänguks veel väljakule ei tule.

Küll ootab esmaspäeval ees järjekordne treeningkord Wimbledoni harjutusväljakutel, sest toonust peab suurturniiri eel üleval hoidma. Täna tegi Kontaveit Wimbledonis tavapärasest pikema treeningu, ühe tunni asemel kaks. Kõigepealt jagas ta väljakut Puerto Rico tennisisti Monica Puig´iga, misjärel harjutas veel individuaalselt tunnikese otsa.

Treeningu lõppedes õnnestus Anett Kontaveiti käest uurida arvamust Wimbledoni naisüksikmängu loosi kohta, kus tema tabelineljandikul paiknevad esikümne asetusega mängijatest värskelt Eastbourne´i finaalis kohtunud Karolina Pliškova (3. asetus) ja Caroline Wozniacki (5. asetus). Endise maailma esireketi Wozniackiga läheks Kontaveit edu korral kokku kolmandas ringis.

"Kõik on tugevad, ühtegi lihtsat mängu kindlasti ei tule. Selles plaanis pole loos väga määrav," arutles Kontaveit ja lisas: "Ei oskagi hinnata, mis variandi puhul saaksin öelda, et loos oli kohutav. Wozniacki on tänavu päris hästi mänginud ja viimaselgi turniiril oli finaalis. Ma ei ütleks, et võimalik kokkuminek temaga kolmandas ringis tähendaks suurepärast loosi, seda kindlasti mitte. Aga ma usun, et kõigiga on võimalik mängida ja turniiri kulg ettearvamatu."

Delfi ja Eesti Päevaleht kajastavad Anett Kontaveiti tegemisi Wimbledonis kohapealt.

Avaringi mäng hispaanlanna Lara Arruabarrenaga seisab Eesti esireketil eeldatavalt ees teisipäeval. 25-aastase hispaanlannaga Kontaveit varasemalt kohtunud pole. Kui Kontaveit on seni Wimbledonis piirdunud vaid avaringi mängudega, siis homme maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale tõusev Arruabarrena (WTA 52) jõudis mullu ja tunamullu teise ringi.