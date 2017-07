DELFI WIMBLEDONIS: Kontaveiti treener paarismängu eel: hea võimalus õhkkonda nautida

Alates eelmise aasta maikuust Anett Kontaveiti treeniv hollandlane Glenn Schaap liikus tänase paarismängu eel Wimbledoni keskuses ringi heas tujus. Nägu oli naerul ja miks ei peakski olema, kui eile sai hoolealusel edukalt läbitud üksikmängu esimene ring.

Üldises plaanis oli Schaap esitusega rahul, kuid üks tõrvatilk meepotti ikkagi kukkus. "Teises setis üks halb moment lipsas sisse, oma servigeimi loovutamine eduseisul 4:2, aga juhtub. Daria Kasatkina vastu, kes on väga ohtlik vastane, tuleb selliseid olukordi vältida," hindas Schaap.

Kuigi Anett lööb sel korral kaasa ka paarismängus on fookus selgelt üksikmängu peal. Tänast paarismängu avaringi kohtumist, kus Kontaveit koos sakslanna Mona Bartheliga väljakule astub minnakse nautima. "See on hea võimalus Wimbledoni õhkkonda nautida. Tunda mängimisest mõnu. Survet pole. Kui võit tuleb on tore, kui läheb teistpidi, siis au vastastele."

Kontaveit / Barthel kohtuvad 15. väljaku kolmanda matšina USA-Horvaatia paariga Shelby Rogers / Donna Vekic. Eesti aja järgi jääb kohtumise eeldatav algusaeg 17-18 vahele. Delfi vahendab mängu kulgu otseblogis.