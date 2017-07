DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveiti treener Glenn Schaap: oli hea mäng, aga saab paremini

Anett Kontaveit jõudis Wimbledoni Suure Slämmi turniiril üksikmängus kolmandasse ringi alistades domineeriva esitusega venelanna Daria Kasatkina 6:3, 6:2. Vastase alistamiseks kulus vaid 55 minutit.

Kontaveit läks väga kiirelt 3:0 ette ja ruumi kahte pidi mõtlemisele ei jagunud terve kohtumise vältel. „Mängime oma mängu. Meid ei huvita, kes vastas seisab. Anett tegi, mida ta tegema pidi ja tegi hästi,“ ütles tormilise alguse kohta Kontaveiti treener Glenn Schaap.

Suurte kogemustega hollandlane toonitas võidu järgselt, et tiimi filosoofia on teha asju, mis hästi välja tulevad ja milles ollakse tugevad. „Ma ei saa Anettil paluda teha midagi, mida ma tean, et ta ei suuda. Ta teeb seda, mida ta oskab väga hästi. Niikaua kui meil ei ole vaja mängudes kasutada plaan B-d, niikaua oleme omas asjas kinni.“

Tuginedes enda servigeimide statistikale tegi Kontaveit suurepärase mängu. Tervikpilti hinnates saab veel käiku juurde lisada. „Oli hea mäng, aga saab paremini,“ ei hakanud Schaap õpilast pilvedesse tõstma. „Ootan juba huviga järgmise ringi mängu.“ Kas senise kahe mängu põhjal võib öelda, et Wimbledonis piire pole? „Nagu ma ütlesin, Anettil on ruumi ülespoole minna. Palju on püüda,“ andis Schaap märku kõrgetest eesmärkidest.

Kontaveiti kolmanda ringi vastane on endine maailma esireket Caroline Wozniacki (Taani), kes alistas Tsvetana Pironkova (Bulgaaria) 6:3, 6:4. Mäng toimub laupäeval. Homme seisab ees paarismängu teine ring.