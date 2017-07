DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit paarismängu kaotusest: isegi uskumatu, et me seti võitsime

Anett Kontaveit ja sakslannast paariline Mona Barthel kaotasid Wimbledoni naispaarismängu teises ringis 15. asetusega Sloveenia-Hispaania paarile Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez 2:6, 6:3, 2:6.

Otsustavas kolmandas setis murdsid vastased esimest korda servigeimi seisul 2:1 ja sellest alates oli mäng kindlalt nende käes. "Isegi uskumatu, et me seti võitsime," kommenteeris Kontaveit. "Ilmselgelt nad hakkasid otsustavas setis palju aktiivsemalt võrgus mängima ja näitasid, et nemad tegelevad paarismänguga palju enam, ja on selles kogenumad. Läksid hästi pallile vahele, tegutsesid julgemalt. See sai määravaks."

Kohtumine kestis üks tund ja 32 minutit. Ega Anett end enne homset üksikmängu Caroline Wozniackiga liialt kulutanud? "See poolteist tundi paarismängu pole füüsiliselt palju nõudev. Usun, et kõik on kontrolli all."

Järgmiste suurturniiride paarismängude osas ei tahtnud Kontaveit konkreetset seisukohta võtta. "Keeruline küsimus, tuleb treeneriga arutada. Kogemuse mõttes oli põnev proovida."

Kontaveiti tabelineljandikult kukkus eile välja suurfavoriidiks peetud Karolina Pliškova. Kas Wozniacki ülemängimise järel saaks öelda, et tabel on puhtaks mängitud? "Nii on väga vale mõelda. Magdalena Rybarikova mängis Pliškova vastu väga hea mängu ja ma ei arva, et kellegagi oleks lihtsam. Ma ausalt öeldes isegi ei taha teada, kes mu tabelipoolel täpselt on. Nii kaugele ei ole mõtet vaadata. Mäng korraga."

Üksikmängu kolmanda ringi kohtumine Wozniackiga toimub homme ehk laupäeval.