DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit oli pärast French Openit meedias pettunud: väga inetu, et mõeldi välja asju, mida tegelikult ei juhtunud

Wimbledoni tenniseturniiri kindla 6:2, 6:2 võiduga tšehhitari Denisa Allertova vastu alustanud Anett Kontaveit tunnistas Delfile ja Eesti Päevalehele, et kahe eelturniiri avaringi kaotustes mängis suurt rolli pärast French Openit meedias treenerivahetuse kohta kirjutatu.

"Ega need kaotused head tunnet selleks turniiriks ei andnud, aga Wimbledon on kuidagi eriline koht ja mul on alati hea tunne siin mängida. Kuigi eelnevatel turniiridel ei läinud hästi, teadsin, et olen sel aastal slämmidel korralikult mänginud ega läinud täna väljakule nendele kaotustele mõeldes," rääkis Kontaveit.

Mis siis ikkagi S'Hertogenboschi ja Mallorca turniiride ajal häiris, et venelannalt Veronika Kudermetovalt (WTA 170.) ja sakslannalt Tatjana Marialt (WTA 79.) kaotused tuli vastu võtta?

"Mingid asjad, mida kirjutati, aga mis ei olnud tõsi, mõjutasid mind päris palju. Meedias kirjutati päris palju rumalat juttu. Ma isegi ei tahaks sellest enam rääkida. Selle võiks sinnapaika jätta. Meedial ei ole mõtet enam välja mõelda asju, mida tegelikult ei juhtunud. See oli minu arust väga inetu," sõnas Kontaveit.

"Mul jäi isegi seepärast Prantsusmaa lahtistest niivõrd negatiivne mulje. Pärast Mallorca turniiri oli mul vaja aega, et kõigest rahulikult üle saada. Olen nüüd oma positiivsuse tagasi saanud. Olen Nigeliga (Nigel Sears - toim) väga rahul ja leian, et sellest vanast asjast ei ole enam mõtet rääkida."

Muutused toimuvad sujuvalt