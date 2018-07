DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit järgmisest vastasest: kindlasti ei arva, et temaga on lihtsam kui Muguruzaga

Wimbledoni tenniseturniiri autogrammileti taga kohtus täna väikeste ja suurte fännidega meie esireket Anett Kontaveit.

Eestlanna allkirja küsiti nii suveniirpallide peale, turniiri ametlikku kavasse, Kontaveidi fotoga kaartidele, piletitele kui ka mobiilikorpustele. Kõik autogrammikütid said ka Kontaveidiga pilti teha.

"Kui läheb turniiril hästi, tuleb selliseid asju teha. Olen neid varemgi teinud, mul pole selle vastu midagi," rääkis Kontaveit pärast sessiooni lõppu Eesti Päevalehele.

Ühtlasi jagas Kontaveit mõtteid järgmise vastase kohta, kelleks on tiitlikaitsja Garbine Muguruza auti lükanud belglanna Alison Van Uytvanck. Kontaveit on täiskasvanute tasemel teda korra võitnud ja talle korra alla jäänud. Võit tuli 2017. aastal Miami turniiri kvalifikatsioonis, kaotus 2016. aastal Poitiersis veerandfinaalis.

"Talle kindlasti sobib muru peal mängida. Tema mängustiil on lame ja kiire, mis klapib kiirete väljakutega. Ta võtab vastaselt aega ära. Mäletan, et sain ta Miamis liikuma, aga seal oli natuke kõrgema põrkega ja aeglasem väljak, mis sobis mulle paremini kui talle. Pean homme sama taktikat proovima kasutada ning tal vähem liikuda laskma," arutles Kontaveit. "Kindlasti ma ei arva, et tema saab lihtsam olema kui Muguruzaga."

Wimbledoni homset ajakava pole veel avaldatud.