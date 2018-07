DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveit ja Puig ei heitnud meelt: rohkem harjutamist ja järgmine kord paremini!

Anett Kontaveidi ja puertoricolanna Monica Puigi Wimbledoni paarismänguturniir lõppes juba avaringis, kuid neiud ei lasknud tujul langeda ning olid tund aega hiljem intervjuud andes endiselt heas tujus.

Loosiõnn Kontaveidile ja Puigile ei halastanud. Avaringis kohtuti 12. asetusega USA - Tšehhi paariga Nicole Melichar - Kveta Peschke, kellele jäädi alla 4:6, 2:6. Esimest korda loovutati oma serv avasetis pärast 3:3 viigiseisu. Sinnamaani oli mängu küll ja veel. Kui kogenud paarismängijad vastaste nõrkustest-tugevustest rohkem aimu said, polnud enam esimest korda koos mänginud duol hõlpu.

"Arvan, et tegime täiesti korraliku mängu. Koostöö sujus. Mina olen väga rahul ja loodan, et tema ka. Muidugi tahaks, et tulemus oleks teine, aga vastased on ikkagi paarismängu spetsialistid, kes seda ainult harjutavadki. Meie keskendume üksikmängule. Usun, et meil oli hea algus," rääkis Kontaveit.

Idee koos mängida pärines Puigilt, kes juba enne Australian Openit eestlannale vastava ettepaneku tegi. Erinevatel põhjustel ühendati jõud aga alles aasta kolmandal suurel slämmil.

"Teame teineteist juba juunioride ajast. Tunnen, et tema mängustiil on minu omale sarnane ning alati on hea mängida koos kellegagi, kellega sa hästi läbi saad. Ilmselgelt mängib ta väga head tennist. See on minu arust hea kombinatsioon," lausus Rio olümpiavõitja.