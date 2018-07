DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveidi homne vastane on hapra tervisega viisakas tüdruk, kes vandesõnu ei tunne

Anett Kontaveidi Wimbledoni turniiri avaringi vastane Denisa Alletrova (WTA 98.) on sagedasti kimpus vigastustega, kuid võib tippvormis olles vastu hakata ükskõik kellele.

Tšehhi ajalehe Dnes reporter Karel Knap rääkis Delfile, et Allertova näol on tegu ühe viisakaima ja toredaima tüdrukuga tennisekarussellis. "Ta on võibolla isegi liiga kena, et üldse tennist mängida. Ta ei vannu kunagi. Arvatakse, et ta ei teagi ühtegi roppu sõna," rääkis ajakirjanik.

Praegune edetabelikoht ei näita Knapi sõnul kaugeltki Allertova tegelikke võimeid. "Ta ei ole kunagi saanud pikemalt aega korralikult mängida ja harjutada, ilma et mingi vigastus või haigus kimbutama ei hakkaks. Ta oleks kindlasti palju kõrgemal, kui ta suudaks terve püsida," jätkas Knap.

"Kui ta end jälle vormi saab ja hästi mängima hakkab, on ainult aja küsimus, millal ta uuesti vigastada saab. Need ei ole tõsised vigastused nagu murtud jalg või midagi sellist, aga väikseid vigastusi tuleb tal ette kogu aeg."

Seda, et Allertova on võimeline hästi mängima, tõestavad võidud selliste suurte nimede nagu Simona Halepi (2015. aastal) ja Angelique Kerberi (2016. aastal) vastu. Mõlemad olid tol hetkel maailma teised reketid. "Tal ei ole suuri relvi nagu Petra Kvitoval, aga ta võib mängida väga kiiret ja ohtlikku tennist," lisas Knap.

Mida ennustab Tšehhi žurnalist homseks? "Väga raske öelda, sest me ei tea tema praegust tervislikku seisundit. Kui ta on terve, on ta kõigeks võimeline."