DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveidi ekstreener Schaap ei soovi enam Eesti meediaga tegemist teha

Kuni French Openini Anett Kontaveiti juhendanud Glenn Schaap on Wimbledonis Läti esireketi Jelena Ostapenko juhendajana. Delfi üritas hollandlasega jutule saada, et täpsemalt eestlannaga koostöö lõpetamise kohta pärida, kuid jäi pika ninaga.

"No comments" olid ainsad sõnad, mille Schaap üle huulte paotas, kui siinkirjutaja jõudis end tutvustades sõnadeni "olen Eesti ajalehest". Hollandlase tõrjuvast hoiakust võib järeldada, et tema versiooni lahkuminekust ei kuule ajakirjandus kunagi ning sedagi, et tõenäoliselt polnud tegu vastastikusel kokkuleppel viisaka lõpuga.

Delfi viimane kokkupuude Schaapiga oli Kontaveidi avaringi matši järel ameeriklanna Madison Brengle'iga. Viieminutilise usutluse lõpetuseks palus kolleeg Jaan Martinson võimalust pikemaks intervjuuks, mille peale Schaap lakooniliselt lausus: "Kui veel trehvame, siis räägime". Oma telefoninumbrit polnud nõus hollandlane jagama.

Et midagi oli juba siis viltu, võis tagantjärele järeldada Schaapi lausest, millega ta selgitas Kontaveidi rabedat turniiri algust: "Meil on teatud mured, mis tuleb lahendada". Kontaveidi sõnul lahkus treener kodumaale perekondlikel põhjustel. Telefoniintervjuus Õhtulehele ütles Eesti esireket: "Ma ei räägiks sel teemal rohkem."

Kontaveit on oma kodulehel kirjeldanud vajadust treenerivahetust sõnasega: "Selleks, et praegusest seisust tipu suunas edasi liikuda, on vaja värskeid ideid ja uusi kogemusi, mille abil mängu veelgi parandada."