DELFI WIMBLEDONIS | Kaia Kanepi: seda turniiri ei taha enam mäletada, ootan järgmist aastat

Kaia Kanepi lausus pärast Wimbledoni paarismängu teise ringi kaotust, et tahaks selle nädala võimalikult kiiresti selja taha jätta. Kuigi vahepeal on koos Andrea Petkoviciga peetud kaks matši, on tal endiselt kibedalt meeles üksikängu avaringi kaotus maailma 102. reketile Sara Sorribes Tormole.

"Ootan juba, et järgmine aasta tagasi tulla. Seda aastat ei taha väga mäletada," lausus Kanepi. "Esimeses ringis oleneb, kellele ja kuidas kaotada. See ei olnud hea kaotus." Tänases paarismängus tuli Kanepil ja Petkovicil alla vanduda USA - Tšehhi paarile Bethanie Mattek-Sands - Lucie Safarova numbritega 4:6, 4:6. "Nad mängisid ilmselt otsustavatel punktidel paremini. Me luhtasime päris palju geimpalle ja olime esimeses setis breigiga ees. Kahju on ka teise seti viimasest geimist. Oli tasavägine matš," rääkis Kanepi. Nii esimene kui ka teine sett lõppes Mattek-Sandsi ja Safarova servimurdega. Esimesel juhul oli servijaks sakslanna, kes piitsutas end ebaõnnestunud geimi pärast kõvasti, tagudes reketit nii vastu maad kui ka reketikotti. "Ütlesin talle vaheajal, et see oli juba ära. Tema ütleb mulle sellistel hetkedel alati vastu "Miks mitte?", mis tähendab, et miks mitte uuesti proovida positiivne olla. Teineteist toetades on sellistest asjadest kergem üle saada. Üksinda võivad mõtted rohkem hajevile minna." Kanepi ja Petkovic plaanivad Wimbledonist alguse saanud koostööd jätkata, järgmine võimalus koos mängida avaneb US Openil.