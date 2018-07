DELFI WIMBLEDONIS | Kaia Kanepi: ma ei suutnud oma mängu peale suruda

Wimbledoni tenniseturniiri avaringis hispaanlannalt Sara Sorribes Tormolt (WTA 102.) 6:7 (5), 1:6 kaotuse saanud Kaia Kanepi nentis, et pidi täna vastase pilli järgi tantsima.

"Tahtsin mängida lühemaid punkte ja olla agressiivne, nagu murutennises peaks olema, aga vastane mängis hästi ebamugavalt. Punktid läksid pikaks ja tema sai oma taktikat peale suruda," kommenteeris ta pool tundi pärast üllatuskaotust Delfile ja Eesti Päevalehele.

Tegelikult tõotas ka avasett jääda palju lühemaks, kui see lõpuks kujunes. Hispaanlanna oli 5:2 ees, kuid Kanepi päästis seisul 40:0 kolm settpalli, võitis kolm geimi järjest ja viis seti kiiresse lõppmängu. Sealgi läks Kanepi 5:2 ette, kuid kaotas tiebreak'i ikkagi 5:7. "See tekitas ebakindlust. Olin järgi tulnud ja mul oli võimalus, aga ikkagi lasin käest. Jäin sellele mõtlema ja hiljem oli juba väga raske uuesti mängu sisse tulla," kahetses Kanepi.

Ühegi tervisemure üle Kanepi hetkel ei kurda. Pigem andis soovida Wimbledoni muruga kohanemise kiirus. "Muru on hoopis midagi muud kui teised katted. Siin võib kõik hästi kiirelt tulla, aga ka sama kiirelt minna. Peab hästi valvas olema," rääkis Kanepi, kuid ei tahtnud seda vabanduseks tuua. "Harjumatu on ta kõigile. Kellele sobib rohkem, kellele vähem. Katted on ka turniiriti erinevad. Ilkleys põrkas näiteks pall kõrgele, siin aga hästi madalale."

Otsib uut treenerit