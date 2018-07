DELFI WIMBLEDONIS | Jennifer Brady: Kontaveit lõi mind teise seti lõpus hea serviga

Wimbledoni tenniseturniiril teises ringis Anett Kontaveidile kaotanud Jennifer Brady kahetses, et ei suutnud teises setis kindlala näinud 4:1 eduseisu hoida.

"Raske matš. Anett on hea mängija ja hea võitleja. Oleme päris head sõbrad. Teadsin, et ta lööb kõvasti, üritab mängu dikteerida ja olla agressiivne, aga üritasin parimat, et pallivahetustel initsiatiiv haarata ja mitte lasta tal punkte kontrollida. Kui see siiski juhtus, üritasin võimalikult hästi kaitsta," lausus ameeriklanna 2:6, 6:7 (4) kaotuse järel.

"Tegin esimeses setis liiga palju vigu. Tema tegi enda asjad ära. Teises setis oli mul võimalus, aga siis lipsasid sisse rumalad lihtvead ning seti lõpus lõi ta mind hea serviga. Oleks mõned punktid teisiti kukkunud, mine tea, kuidas mäng lõppenuks. Üritan lihtsalt head taset hoida, endasse rohkem uskuda ja loodan, et järgmine kord läheb paremini."