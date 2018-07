DELFI WIMBLEDONIS | Enn Pant: Anett võib siin ükskõik kui kaugele jõuda

"Sellise stiiliga vastaste vastu ongi nii, et kui ta mängib hästi, on temaga väga raske. Kui hakkab eksima, siis laguneb ja laguneb... Anetil oli vaja mängus püsida, oma löögid pikana hoida, et tšehhitar ei saaks tagant suruda ja lükata. Anett oli terve mäng väljakul olemas ja suutis positiivset lainet hoida."