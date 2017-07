DELFI WIMBLEDONIS: Eesti tenniselegend Kontaveiti võidust: Anett jättis hea mulje

Anett Kontaveiti toetajaskonna hulka mahtus Wimbledoni avaringi mängul ka elav Eesti tenniselegend Toomas Leius, kes ise tippmängijana korduvalt tennisepühamus võistelnud. 1959. aastal õnnestus tal koguni Wimbledoni noormeeste turniir võita.

Kontaveiti esimese ringi esitust hindas ta nii: „Anett jättis hea mulje. Vastane oli tugev, igati vaadatav mäng. Teises setis oli moment, kus Anett pidanuks 5:2 ette minema ja mängu ära otsustama, aga tundus, et keerutav tuul pisut segas ja mõned lihtvead lipsasid sisse. Aga lõpp hea, kõik hea. Tabel on Anettil selline, et tal peaks olema võimalik vähemalt veerandfinaali välja minna.“

Kontaveit alistas avaringis hispaanlanna Lara Arruabarrena 6:2, 6:4 ja kohtub ülehomme teises ringis 29. asetust omava venelanna Daria Kasatkinaga.