DELFI WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit: Eesti fännide toetusest oli rasketel hetkedel palju abi

Teise seti murdehetkeks pidas Kontaveit 5:5 seisul kahe murdepalli päästmist. "See oli väga tähtis koht. Õnneks mängisin need murdepallid hästi," sõnas ta. "Ei olnud üldse välistatud, et teine sett oleks ära läinud, aga kordagi ei tekkinud sellist mõtet, et lasengi minna. Mul pole sellist kommet, et ma seti lõpul meelega minna lasen."

Positiivse nurga alt teist setti analüüsides arvas Kontaveit, et raskuste ületamine andis talle järgmiseks mänguks enesekindlust. "Eelkõige annab aga enesekindlust see, et ma jälle ühe mängu võitsin. Igal juhul lähen paari päeva pärast hea tundega mängima," lisas Eesti esireket.

Kontaveidi järgmine võimalik vastane on maailma kolmas reket Garbine Muguruza, kes selle artikli valmimise hetkeks oli avaseti belglanna Alison Van Uytvancki vastu 7:5 võitnud, kuid teise 2:6 kaotanud.