DELFI WIMBLEDONIS | Allar Jõks: kui selliseid mänge palju vaatamas käia, ei pruugi pensionini välja vedada

Anett Kontaveidi teise ringi matšile Wimbledonis oli teiste seas kaasa elamas endine õiguskantsler ja presidendikandidaat Allar Jõks koos abikaasaga. Advokaadibüroo Soraineni vandeadvokaat sai eestlanna võidukast matšist kustumatu elamuse.

"Suurepärane elamus! Ilm on ilus, omad toetavad ja Anett mängib suurepäraselt. Tulla 1:4 kaotusseisust välja näitab väga tugevat närvikava," lausus Jõks, kui Kontaveit oli poolteist tundi kestnud mängus alistanud ameeriklanna Jennifer Brady 6:2, 7:6 (4).

"Mõtlesin, et kui väga tihti selliseid mänge vaatamas käia, ei pruugi pensionini välja vedada."

Jõksile on tänavune Wimbledon elus teist korda kohapealt suure slämmi turniiri näha. Eelmisel aastal külastas ta US Openit. Wimbledonis on tema sõnul aga õhkkond hoopis erilisem: "Siin on väärikust, traditsiooni, tseremoniaalsust ja rituaale. See kõik on see, mis teeb Wimbledonist nii mängijate kui ka vaatajate jaoks pühamu."

Kontaveit võib Jõksi toetusega arvestada ka laupäeval teise ringi kohtumises. "Nüüd ostame ka kindlasti laupäevaks pileti, et Anetti toetada," lubas ta.