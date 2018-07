DELFI WIMBLEDONIS | Allar Hint: täna ei olnud Aneti päev

Eelkõige oli Kontaveit hädas belglanna serviga, mis polnud küll tugev, aga see-eest vindiga ja täpne. "See polnud naiste tennise mõistes kõige tugevam serv, aga ta oli täpne - kriiti lendas nii esimese kui ka teise servi ajal. Kui paned serviga vastase natukenegi liikuma ja topspin-vindi sinna peale, ei ole seda kerge tõrjuda," sõnas Hint, kuid osutas samas, et Kontaveidil oli piisavalt aega Van Uytvancki serviga harjuda.

"Sul on kaks setti aega, et sellega harjuda. Sa pead midagi tegema, et seda muuta. Kui vastase serv töötab hästi, siis ta lööb seda edasi ja edasi. Tegelikult on väikseid nüansse, mida sa saad teha - rohkem vastu liikuda, olla julgem, riskida võibolla. Niikaua kuni ta pidi pallide järgi upitama, oli servijal eelis."

Hindil on Kontaveidi välja langemisest seda enam kahju, et turniir on seni naiste seas pakkunud väga palju üllatusi ning TOP 10 mängijatest suisa kaheksa koju saatnud. "Eks iga mängija tunnetab kuklas, et neil on võimalus see turniir võita," sõnas Hint.