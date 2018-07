DELFI WIMBLEDONIS | Alison Van Uytvanck: matšiks Kontaveidiga polnud kerge valmistuda

Belglanna Alison Van Uytvanck nägi enne kohtumist Anett Kontaveidiga kurja vaeva, et teise ringi võit tiitlikaitsja Garbine Muguruza üle peast pühkida ja uut matši nullist alustada.

"Loomulikult polnud see lihtne. Ma tegin Garbine vastu hea mängu ja et ma selle võitsin, oli juba iseenesest imeline. Pidin end uuesti koguma ja järgmiseks mänguks valmistuma. Seda ma ka tegin. Eilne trenn läks hästi, tänane soojendus samuti. Olin valmis järjekordseks heaks mänguks," rääkis maailma 47. reket pärast Kontavedi 6:2, 6:3 alistamist Wimbledoni kolmandas ringis.

"Sisendasin endale, et tähistada jõuab ka peale turniiri. Praegu tuleb teha kõik, et järgmine matš võita."

Tänases mängus said Van Uytvancki arvates määravaks tema servitõrjed. "Ma arvan, et alustasin matši päris hästi. Tõrjusin väga hästi, panin ta surve alla. Ta tegi alguses mõned vead, kuid hakkas siis järjest paremini mängima. Mina muutusin närvilisemaks, aga võti oli selles, et ma üritasin lihtsalt agressiivne olla ja kõik servid sisse tõrjuda, et ta peaks punkte edasi mängima," rääkis belglanna.

Teises setis võis ka Van Uytvancki näha reketit vastu jalgu peksmas ja käsi laiutamas. "Ma olin murdega peal. Pole kunagi meeldiv, kui see eelis käest võetakse. See oli veidi frustreeriv. Ta ei eksinud enam nii palju, mängis kõvasti ja sügavalt. Sellest ka minu närvilisus," põhjendas ta.