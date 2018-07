DELFI VIDEO WIMBLEDONIST | Tennisefännid on valmis Federeri teise ringi matši nimel 40 tundi järjekorras seisma

Wimbledoni suure slämmi turniiri teeb eriliseks see, et kõigil inimestel on võimalik taskukohase summa eest pileteid osta. On vaid üks konks... Pileti nimel peab tundide, peaväljakute puhul isegi päevade viisi järjekorras seisma.

Wimbledoni piletisaba on legendaarne. Traditsioon ulatub turniiri päris algusaegadeni välja. Järjekorraga liitudes pistetakse sulle pihku sabas seismise juhend ja järjekorranumber. Tuleb vaid üles leida õiget tahvlit hoidev vabatahtlik ning ootamine võibki alata! Sõltuvalt sellest, milliseid väljakuid sa külastada tahad, võib järjekorra pikkus ulatuda mõnest tunnist paari päevani. Eelmise aasta viimasel reedel olid järjekorrad juba nii pikad, et uutel huvilistel polnud mõtet enam kohale tulla. Praegu on 27 hektaril laiuval Wimbledon Parkil veel ruumi lahedalt. Eestlased, kellega Delfi eile trehvas, olid pidanud avapäeva matšidele pääsemiseks seisma kuus tundi. Täna arvasid järjekorra lõpus seisvad inimesed, et piirduvad paari tunniga. Kuid nemad pääsevad vaid väljakutele numbritega 4.-18. Neljale suuremale väljakule minna soovijad on pargis püsti pannud telklaagri. Delfi kaamera ette jäid kaks Inglise noormeest, kes olid kohal juba eile õhtul kell 21, et pääseda homme Roger Federeri teise ringi mängule peaväljakul, kus esimene matš algab kohaliku aja järgi kell 13. Seega on mehed valmis järjekorras olema 40 tundi! Seotud lood: TÄNA | Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi alustavad Wimbledoni turniiri

Mõned tähtsamad reeglid, millest järjekorras kinni peab pidama: