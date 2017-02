Eesti tennisenaiskond jäi Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiril Serbia vastu 0:1 kaotusseisu, kui Valeria Gorlats (WTA 1067.) pidi tunnistama Ivana Jorovici (WTA 147.) 6:0, 6:3 paremust.

18-aastane Gorlats tunnistas, et jalad värisesid mängu alguses korralikult ning selle nahka esimene sett läkski. "Pinge oli peal ja ei suutnud end talitseda. Teise setiga jäin rahule. Olin päris lähedal, et matš kolmandasse setti viia. Paar lihtviga said saatuslikuks," sõnas Gorlats.

"Mängisin küll Eesti eest kodus, aga nii suur publik ei ole minu jaoks päris igapäevane. Treener (naiskonna kapten Märten Tamla - toim) ütles pärast esimest setti, et ma mängiksin rahulikult oma mängu ja ei kiirustaks. See toimis."

Vaata pikemat intervjuud videost!