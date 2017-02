Eesti Fed Cupi tennisenaiskonna kaptenil Märten Tamlal jagus hoolimata 1:2 kaotusest Serbiale meie mängijate kohta ainult kiidusõnu.

"Loomulikult on valus, eriti kui sai enne öeldud, et Serbia on tõenäoliselt kõige kõvem võistkond selles grupis. See võit polnud mitte ainult ühe punkti kaugusel, vaid reaalselt kolme sentimeetri kaugusel. Vastane lõi matšpallil teisel servil pool palli joone peale. See on sport. Midagi pole teha. Kahju," sõnas Tamla pressikonverentsil, kui Anett Kontaveit ja Maileen Nuudi olid paarismängu otsustava seti 5:2 eduseisust 4:6, 6:1, 5:7 kaotanud.

"Saan tüdrukuid ainult kiita. Lubasin eile, et oodake paarismängu, meie tüdrukud mängivad paari väga kihvtilt. Usun, et sellega saavad kõik nõus olla, et see oli väga kõrgel tasemel naiste paarismäng," lisas Tamla.

Kontaveidi sõnul tuleb tänane matš kiirelt ära unustada. Ees ootavad kohtumised Iisraeli ja Bulgaariaga, millest esimene algab juba täna kell 17. "Järgmisele matšile keskendumine aitab eelmisest üle saada. Peab mõtlema homse peale. Ei saa liiga kaua selle kaotuse üle juurelda," sõnas ta.

Eriti tubli esituse tegi täna 16-aastane Nuudi, kes pidi vastu astuma kahele maailma edetabeli esisaja piiril asuvale serblannale, ise seejuures edetabelikohta omamata. "Alguses oli närv sees küll, aga iga punktiga läks kergemaks," tunnistas endise tennisisti ja EOK presidendi Tiit Nuudi tütar.

Vaata kogu pressikonverentsi videost!