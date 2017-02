Sel nädalal toimub Tallinnas tennise Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni esimese tugevusgrupi turniir, kus Eesti naiskond mängib ühes alagrupis Serbia, Bulgaaria ja Iisraeliga.

Koondise esinumber on Anett Kontaveit, kes WTA reitingus hoiab hetkel 116. positsiooni. Tema kõrval üritavad oma panuse anda 18-aastane Valeria Gorlats ja 16-aastased Maileen Nuudi ning Maria Lota Kaul.

Naiskonna kapten Märten Tamla ütles pressikonverentsil, et kuigi vastased on tugevad, minnakse kõiki mänge võitma. "Me numbrite järgi oleme kõige nõrgemad, aga ma usun, et kodupubliku seinad annavad meile päris palju toetust. Anett (Kontaveit) on samas ka võrdne kõigi teiste esinumbritega. Ja paarismängus ju numbreid ei vaadata ning seal on meie noored väga tublid. Selle peale ma loodan, läheme võitlema," sõnas Tamla Delfile antud intervjuus.

Naiskonna peaeesmärk on vältida viimast kohta alagrupist, et pääseda üleminekumängudest. "Meie eesmärk on võita vähemalt üks mäng alagrupis," lisas Tamla.

D-alagrupi esimeses voorus ehk homme kohtub Eesti Serbiaga. Mängudega tehakse algust kell 17.

Vaata videointervjuud Märten Tamlaga.