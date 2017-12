DELFI VIDEO | Maineka noorteturniiri võitnud tennisist Katriin Saar: see oli mu parim aasta üldse!

Värskelt USAs maineka Orange Bowli noorteturniiri võitnud 15-aastane Katriin Saar tõdes, et suure turniiri võit on tema karjääri seni suurim saavutus.

"Ma arvan, et see on minu senise karjääri suurim võit. Olen selle üle väga uhke," rääkis Saar, kellele korraldati täna tenniseliidu poolt uhke vastuvõtt.

Kuigi eestlanna võitis kõik matšid kahes setis, ei olnud mängud sugugi kerged. "Sellisel tasemel ei ole midagi lihtsat. Tuleb keskendunult mängida, siis läheb kõik hästi."

