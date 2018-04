DELFI VIDEO | Kontaveit: nii ma võita ei tahtnud, aga olen veerandfinaalis

Anett Kontaveit ütles intervjuus pärast Stuttgardi turniiri teise ringi võitu 6:0, 6:2 Angelique Kerberi üle pärast vastase loobumist, et nõnda ta võita poleks tahtnud.

„Oli selge, et Kerber polnud 100-protsendiliselt mänguks võimeline,” sõnas Kontaveit. „Hea, et olen veerandfinaalis, aga ma poleks tahtnud sinna jõuda

sel teel.”

Kontaveit kinnitas, et naiste tennise tipus on kõik võrdsed ning maailma endine esireket Kerber samuti alistatav: „Tase on ühtlane, kõik võivad kõiki võita.”

Küsimusele, kas palju vigastatuid on seetõttu, et naiste mängukoormus on suur, vastas Kontaveit: „Minul on kõik korras. Igaüks teeb nii, nagu talle parem on. Ma ei oska seda teemat kommenteerida.”

Kontaveit ei öelnud, kui kaugele ta sel turniiril loodab jõuda. „Võtan ühe kohtumise korraga. Olen oma mänguga igatahes rahul.”