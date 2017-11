DELFI VIDEO | Anett Kontaveit raske mängu järel: lõpus oli juba toss väljas

Saku suurhallis sõumatšis Kaia Kanepile kolmes setis 5:7, 7:5, 3:6 alla jäänud Anett Kontaveit tunnistas, et puhkuseperioodilt mängule tulek võttis parajalt võhmale.

"Kaia mängis väga kindlalt. Ise tundsin, et lõpus oli natuke toss väljas. See on sellepärast, et ma pole poolteist kuud mänginud ega täiskoormusega trenni teinud," rääkis Kontaveit, kui oli pärast matši veerand tunni jagu fännidele autogramme jaganud.

"Kodus mängida on hoopis teine tunne kui välismaal! See publiku kaasaelamine... Tead, et sul on hästi palju tuttavaid tribüünil. Hästi tore oli!"

Kuigi tegemist polnud ametliku mänguga, kinnitas Kontaveit, et andis endast väljakul kõik. "Mina võin küll öelda, et andsin endast kõik. Jooksin iga palli järgi nii palju, kui jõudsin. Pingutasin täiega!"

Kas Kontaveit ootab juba kordusmatši? "Kui satume kokku, siis kindlasti. Ega ma ei pelga," vastas ta.