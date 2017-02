Eesti tennisenaiskond alustab homme kodust Fed Cupi turniiri, kus alagrupimängudes minnakse kokku Serbia, Iisraeli ja Bulgaariaga. Koondise esinumbrilt Anett Kontaveidilt oodatakse võidupunkte kõikidest üksikmängudest, mis aga liigset pinget, vähemalt tema enda sõnul, talle peale ei pane. Pigem ta väga ootab kodupubliku ees mängimist.

"Ettevalmistus on olnud hea. Ma olen valmis. Mul oli juba eelmine aasta sarnane pinge peal, tahaks öelda, et olen harjunud," sõnas Kontaveit suurte ootuste kohta.

Eesti naiskonna peamine eesmärk on pääseda viimasest kohast alagrupist, mis tagab samale tasemele püsimajäämise. Keda kolmest vastasest oleks alagrupis kõige reaalsem võita? "Seda on raske ennustada. Ma arvan, et meil tuleb kõikide tiimidega palju pusimist ja silmas pidades reitingut on kõik kolm tiimi meiega võrreldes väga tugevad," ei hakanud Kontaveit põhjapanevaid prognoose tegema.

Kas ja kui suurt abi võiks tulla noorematelt koondisekaaslastelt, kelleks on Valeria Gorlats, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kaul. Kontaveit harjutas nendega koos viimase nädala. "Eks alati võib abi tulla. Kõike võib juhtuda, eriti naiste tennises. Sellepärast see mäng nii põnev ongi."

Eesti koondise esimene vastane on Serbia, mängudega tehakse Tallink Tennisekeskuses algust homme kell 17.