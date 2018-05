DELFI PARIISIS | Kontaveit: raske mäng, aga kordagi ei olnud hirmu, et võiksin kaotada

Anett Kontaveit (WTA 24.) pääses Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel kolmandasse ringi, kui alistas täna rumeenlanna Alexandra Dulgheru (WTA 159.) 7:5, 6:2.

"Raske mäng, aga sain võidu kätte. Samas ei tekkinud kordagi hirmu, et võiksin kaotada," sõnas Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele. "Esimeses setis, kui 5:2 edu käest andsin, olin enda peale pisut pahane, aga teadsin, et võin ka tema serve võita."

Kontaveit tunnistas, et rumeenlanna mänguga kohanemine võttis aega. "Dulgheru oli tundmatu vastane, ei teadnud, mida oodata. Läks aega tema mänguga harjuda ja lahendusi leida. Läksin küll 3:0 ja 5:2 juhtima, ent kõik geimid olid tasavägised ja ma polnud peajagu üle. Ta mängis ka esimese seti lõpus kohati väga õnnestunult, aga eks ma ise lasin teda mängu sisse."

"Dulgheru on ebamugav vastane - näeb hästi väljakut, on liikuv ja toob kõik pallid ära. Kohati tekib lootusetuse tunne, et lööd ja lööd, aga punkti kätte ei saa. Esimese seti lõpus pidin aina palli joonele lööma, et punkti teenida," rääkis eestlanna. "Kannatasin tema mängu ja trikid, kui ta tempomuutustega mu rütmi lõhkuda üritas, ära ning teise seti lõpus mängisin ise paar väga head geimi."

Kontaveit tunneb end hästi ja hindab oma mänguvormi heaks. "Tervis on OK. Täna polnud mul hingamisega probleeme - ei võtnud kopsu kokku pärast pikki punkte. Energiat leidus piisavalt, kõik on korras, kestsin hästi," lisas ta.