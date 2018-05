DELFI PARIISIS | Kontaveit avaldas probleemi, mis muutis tänase kohtumise oodatust raskemaks

Täna Prantsusmaa lahtiste avaringis Madison Brengle'i kolmesetilise lahingu järel alistanud Anett Kontaveit tõdes, et oli enne turniiri kimpus haigusvimmaga ning seetõttu osutuski avaringi matš ehk pisut ootamatult raskeks.

Kontaveit tunnistas, et oli paar päeva korralikult tõbine – midagi külmetuselaadset – ning hirmgi tulnud peale, kuidas Prantsusmaa lahtistel hakkama saab.

Madison Brengle’i vastu tuli esimene sett kiirelt ja kindlalt koju 6:1, ent siis hakkas Kontaveidi mäng hakkima. Brengle võitis teise seti 6:4.

„Tavaliselt on pikad punktid minu eelis, ent täna läks enesetunne sedavõrd kehvaks, et väsisin ära,” tõdes Kontaveit. „Otsustava seti võitsin siiski üllatavalt kindlalt, sest suutsin õnneks punktid kiiresti ära lõpetada ja see päästis. Kui tervis oleks korraks ja ma saanuks oma mängu mängida, poleks asi kolme setini läinud.”

Kontaveit oli rahul, et kohtumine peeti hommikupoolikul, sest nii jääb pool päeva puhkamiseks. „Pean vaatama, et kaotatud energia enne järgmist mängu tagasi saaks,” sõnas Kontaveit.