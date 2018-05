DELFI PARIISIS | Kaia Kanepi on tänases kaotuses eriliselt pettunud

Kaia Kanepi pidi Prantsuse lahtiste põhiturniiril kotid pakkima juba avaringi järel, sest langes seal 4:6, 1:6 maailma 14. reketile Darja Kasatkinale.

"Olen pettunud. Nukker mäng. Kasatkina surus oma peale, mina enda mängu mängitud ei saanud. Teadsin, mida pidin tegema, aga see ei õnnestunud," rääkis Kanepi Pariisis Delfile.

"Tegelikult polnud Kasatkina eriti hull vastane, kes loosiga vastu tuli. Olen teda poole aasta jooksul kaks korda võitnud, tõsi, kõvakattega väljakul. Liival on ta teisest puust, toob kõik pallid ära."

Kanepi tunnistas, et tänane kaotus valmistas talle eriliselt tuska. "Kaotusel ja kaotusel on vahe. Kui mängid hästi ja jääd alla, pole nii suurt lugu. ent pärast kehva mängu pole just tore järgmisele turniirile minna."

Tulevikuplaanide kohta ei osanud Kanepi väga palju rääkida. "Tund pärast kaotust ei oska veel öelda, millised on edasised plaanid. Igatahes Wimbledoniks olen üles antud ja enne seda mängin Eastbourne'is, kus alustan kvalifikatsioonist."