DELFI PARIISIS: Ainus, mis Kanepit võib takistada, on vähene mängupraktika

Paar tundi enne esimest mängu Prantsusmaa lahtistel, tegi Kaia Kanepi pooletunnise treeningu, et keha liikuma saada.

Kanepi valis treeningpartneriks korraldajate poolt pakutud noorhärra, kelle ülesanne oli lüüa palle sinna, kuhu paluti. Ta sai Kanepi jõulistele löökidele, mis ühel hetkel purustasid tema reketi keeled, kenasti hakkama.

Treeningut jälgides võib öelda, et jumalast antud löögid ei kao kuhugi ning loodetavasti paneb Kanepi Eesti aja järgi umbes kell 14 algavas matšis maailma 14. reketi Darja Kasatkina tugeva surve alla.

Kanepit abistav füsioterapeut Indrek Tustit tunnistas, et tema hoolealune on väga heas füüsilises ja mängulises vormis. „Ainus probleem on mängude vähesus,” tõdes Tustit. „Haigusest tingitud paus pärast Austraalia lahtisi oli kurjast.”