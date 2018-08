DELFI NEW YORGIST | Kanepi on ühe võidu kaugusel mängust Williamsiga. Kokkumineku võib nurjata Eesti juurtega rootslanna

Ivar Jurtšenko toimetaja RUS

Kaia Kanepi US Openil Foto: ELSA, AFP/Scanpix

US Openi naisüksikmängu teise ringi kohtumistega sai selgeks, et Kaia Kanepi (WTA 44.) võimalikuks vastaseks 4. ringis, kui eestlanna peaks sinna jõudma, on üks õdedest Williamsitest.